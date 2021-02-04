Угольщики пересмотрят графики взрывных работ в Кузбассе. ФОТО: инстаграм Андрея Панова

На заседании координационного совета Кузбасса по сейсмическим событиям, которое прошло в Кузбассе, угольщикам посоветовали пересмотреть графики взрывных работ.

«Угольным компаниям рекомендовано максимально использовать наилучшие доступные технологии в области буровзрывного дела. Кроме того, недропользователям и специализированным взрывным организациям предстоит по возможности пересмотреть графики ведения взрывов, чтобы исключить их возможное наложение по времени», - пишет на своей странице в инстаграме замгубернатора Андрей Панов.

Также замгубернатора отметил, что на сегодняшний день, благодаря современным технологиям, средняя магнитуда взрывов стала существенно меньше. Так, в 2015 году она составляла в среднем 2,47, а в 2020 – 1,92.. чаще всего электронные средства инициирования взрывов применяются на участках «Шахты №12» в Прокопьевске и Киселевске, на «Шахте «Беловская» в Беловском районе, «Участок Коксовый» в Киселевске, «Разрез «Березовский» в Новокузнецком районе. В итоге уменьшаются и магнитуда, и пыление.