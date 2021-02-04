Двух подростков будут судить за неудачный угон мотоцикла в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

Двое подростков из Кузбасса предстанут перед судом. Они обвиняются в угоне мотоцикла.

В Анжеро-Судженске в августе прошлого года двое подростков 14 и 15 лет во время прогулки угнали мотоцикл с прицепом. Чтобы не привлекать внимание, юноши откатили транспорт на другую улицу, где попытались его завести. Подростки долго промучились в попытках запустить двигатель, однако ни ключом, ни «с толкача» им этого сделать не удалось. Бросив все попытки, угонщики оставили транспорт в грязи и сбежали с места преступления.

Выйдя на улицу, владелец хватился мотоцикла. Потерпевший обратился в полицию, они быстро вычислили подростков. Их обвиняют в угоне, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Как отмечает СУ СК РФ по Кемеровской области, ранее юноши в поле зрения правоохранителей не попадали.

Расследование уголовного дела завершено, сейчас угонщиков ожидает суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении ведомства.