Весна нечаянно нагрянет: В Кузбассе резко потеплеет до +9 градусов Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали о погоде в регионах Сибири в конце недели. По прогнозам, в Кузбассе ожидаются плюсовые температуры.

Так, ночью в пятницу, 5 февраля, по региону ожидается -17… -22 градуса, местами будет -7… -12. Днем воздух прогреется до -10… -15 градусов, в отдельных территориях будет -3… -8. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров. Ночью кое-где пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков, местами гололедица, изморозь, дымка и туманы.

В субботу ночью столбики термометров покажут -14… -19, в некоторых районах ожидается -6… -11 градусов. Днем синоптики прогнозируют -2… -7, местами будет плюсовая температура - до +4. Ветер скорости и направления не поменяет, однако порывов уже не ожидается. День пройдет преимущественно без осадков. По северу пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 7 февраля, ночью по области ожидается -3… -8 градусов, однако кое-где до -13. Днем же придет практически весенняя погода: в среднем прогнозируется -1… +4 градуса, а местами и вовсе до +9. Ночью скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров. Днем он усилится до 6-11 метров в секунду, порывы в отдельных районах будут достигать 18 метров. Ночью преимущественно без осадков, зато днем пройдет небольшой, местами умеренный и мокрый снег.