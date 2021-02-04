Пятилетний ребенок разбился на кустарном снегоходе в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе на переделанном кустарным способом снегоходе разбился пятилетний ребенок. При этом транспортное средство изначально вообще не было предназначено для перевозки людей.

Как в ходе проверки выяснили следователи, занимавшиеся данным инцидентом, 54-летний учредитель коммерческой фирмы из Беловского района оказывал всем желающим услуги по катанию в санях на снегоходе. При этом конструкция саней была предусмотрена для перевозки груза и не предназначена для перевозки людей - мужчина самостоятельно оборудовал повозку лавками.

25 января предприниматель посадил в импровизированную конструкцию шесть человек, среди которых был пятилетний ребенок и повез по накатанной колее кататься по лесу. При этом он не взял в расчет погодные условия и потому не снизил скорость снегохода до безопасной. В результате сани опрокинулись, пассажиры выпали и получили травмы различной степени тяжести. У пятилетнего ребенка была диагностирована черепно-мозговая травма с повреждением кожных покровов на лице.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что снегоход надлежащим образом зарегистрирован не был, прав на управление данным транспортным средством обвиняемый не имел. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. В счет возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил беловчанину наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.