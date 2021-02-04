В Кузбассе оголодавшего мужчину заключили под стражу.Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе заключили под стражу мужчину, который напал на пенсионерку. Он пытался отнять у нее сумку и пакет с продуктами.

В Новокузнецке вечером 65-летняя пенсионерка стала жертвой нападения. Возвращаясь домой из магазина, на нее напал неизвестный. Он ударил женщину и попытался отнять у нее сумку и пакет с продуктами, однако она смогла дать отпор. Нападавший убежал с пустыми руками.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители обнаружили подозреваемого – им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Стражи порядка выяснили, что рецидивист атаковал женщину будучи пьяным.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, следователем было возбуждено уголовное дело за грабеж. Рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы. На время следствия он останется под стражей.

Полиция Кузбасса напоминает гражданам в случае нападения соблюдать меры личной безопасности – нужно передать преступнику требуемые вещи и не оказывать ему сопротивление. Необходимо запомнить приметы нападающего и как можно скорее обратиться в полицию.