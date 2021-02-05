Опубликовано новое распоряжение Сергея Цивилева по отмене коронавирусных мер Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева от отмене коронавирусных мер. Ограничения перестали действовать с 4 февраля.

В электронном бюллетене правительства региона опубликован документ, согласно которому отменяется несколько ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению, теперь со 100-процентной нагрузкой могут работать спортивные объекты при проведении физкультурных и спортивных мероприятий; кинотеатры, цирки и концертные залы; бассейны, сауны и бани. Кроме того, вновь разрешено размещать в ресторанах, барах, кафе, буфетах, фудкортах в торгово-развлекательных центрах столько посетителей, сколько имеется посадочных мест. «С расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановкой перегородок между столами», уточняется в документе.

С 4 февраля в регионе вновь могут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Разрешено проведение банкетов и других коллективных мероприятий в заведениях общепита.

Еще одно послабление касается числа сотрудников на рабочих местах. Требование к работодателю отправить порядка 30 процентов коллектива на дистанционный режим отменено.