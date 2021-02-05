Прокуратура Кузбасса разбиралась в ситуации с долгами по зарплате дорожникам Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокуратура Кузбасса разбиралась в ситуации с долгами по заработной плате дорожникам. Люди не получали денег несколько месяцев.

В прокуратуру Прокопьевска обратился работник ООО «Дорожный комплекс» и сообщил о невыплате зарплаты, после чего прокурор выехал на предприятие, где встретился со всем трудовым коллективом.

-Прокуратурой города совместно с представителями Государственной инспекции труда проведена выездная проверка на предприятии. Установлена задолженность по заработной плате за сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года в сумме 2 миллиона 229 тысяч 653 рубля. При этом предприятие находится в процедуре банкротства. На сегодняшний день имеется задолженность перед 86 работниками предприятия, - сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Сейчас работники прокуратуры ведут работу по взыскания задолженности по зарплате в судебном порядке. В суд уже направлено 49 заявлений о выдаче судебного приказа на сумму 1 миллион 255 тысяч рублей. Выдано 30 судебных приказов на сумму 705 тысяч рублей, которые направлены в службу судебных приставов.

Кроме того, прокурор вынес руководителю ООО «Дорожный комплекс» представление, в отношении юрлица возбуждено административное дело и назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в прокопьевский отдел следственного комитета для возбуждения уголовного дела.