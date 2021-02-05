Замгубернатора прокомментировал ситуацию с массовым отстрелом собак в Кузбассе. Фото: Алексей Харитонов/ Instagram

Заместитель губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов прокомментировал ситуацию с массовым отстрелом собак в Кузбассе. Также он обратился с просьбой к хозяевам животных.

По словам Алексея Харитонова, тема бродячих и живущих в приютах четвероногих волнует многих жителей региона, судя по постам и комментариям в соцсетях. Недавно общественность всколыхнули обращения из города Топки, где люди писали о смерти своих питомцев от рук неизвестного. Вместе с главой города Сергеем Фроловым замгубернатора встретился с управлением ветеринарии и представителями полиции для выснения деталей произошедшего.

«Жители нескольких улиц сообщали, что видели, как неизвестный отстреливает собак, и их питомцы попали в число пострадавших. Мы выехали на место, поговорили с жителями лично. Хозяев понять можно – с их собаками, которые опасности не представляли, поступили бесчеловечно. Это уголовно наказуемо, и наши правоохранительные органы проведут свое расследование», - написал Харитонов в своем Instagram.

Комиссия проверила несколько городских улиц, но трупов животных не обнаружила. Заглянули и в местный приют – нарушений не нашли: животные накормлены, есть подстилки, все нормативы соблюдены.

«Хозяев, кто уже держит собак, хочу попросить – не отпускайте своих питомцев гулять одних. Если живете в частном доме, держите их на привязи или в пределах своего участка. Представьте себя на месте прохожих, особенно детей: если перед вами большая собака, довольно легко испугаться ее возможного нападения. Только вы знаете, что ваш питомец – самый ласковый на земле», - добавил замгубернатора.