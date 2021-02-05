Кузбасские врачи удалили 9-летней школьнице огромную опухоль. Фото: Областная клиническая больница/ Instagram

Кузбасские врачи провели операцию 9-летней девочке, в ходе которой удалили огромную опухоль. Она образовалась в яичнике.

К врачам Областной клинической больницы имени Беляева в Кемерове обратилась мама школьницы, которая жаловалась на периодические боли внизу живота.

«УЗИ показало причину болевого синдрома – опухоль яичника размером около 7-ми сантиметров! – рассказали в клинике. - Малотвравматичным способом, без разрезов, через проколы новообразование было удалено. Здоровью ребенка сегодня ничего не угрожает, а послеоперационный период проходит без осложнений».

Специалисты обращают внимание родителей, что забота о здоровье женщины должна начинаться с детства. Медицинские осмотры врача-акушера-гинеколога девочкам необходимо проходить в год достижения 3, 6, 13, 15, 16, 17 лет включительно.