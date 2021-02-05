В Кемерове открылся детский сад с шахтовым музеем. Фото: Пресс-служба АПК

В Кемерове открылся новый детский сад, в котором даже есть шахтовый музей. Он рассчитан на 140 детей.

Здание дошкольного учреждения в городском поселке Ягуновский площадью почти три тысячи квадратных метров возведено на месте старой аварийной деревянной постройки. «Все это время родители были вынуждены возить малышей в детсады других районов Кемерова или же сидеть с ними дома. Проблема стояла очень остро, поэтому летом 2018 года мы приняли решение снести аварийное здание и построить здесь современный детский сад», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый детский сад в смогут посещать до 140 детей в возрасте от полутора до семи лет. Их поделят на шесть групп. Для малышей раннего возраста созданы центры активности. Они смогут играть с песком и водой, рисовать, рассматривать иллюстрации, заниматься музыкой или чтением. В группах от трех до семи лет оборудована зона познавательного развития для изучения математики и грамоты, конструирования, исследования окружающей среды. В групповых комнатах для детей старшего дошкольного возраста много свободного пространства, установлены столы для самостоятельных занятий и контейнеры с разным игровым материалом.

Для поддержания здоровья малышей в детсаду есть соляная комната, просторный физкультурный зал. Также в детсаду оборудован мини-музей, посвященный работникам шахты «Ягуновская». На прилегающей территории установлены прогулочная и физкультурная площадки с прорезиненным, безопасным при падении покрытием.

Кстати, открытие учреждения позволило создать в поселке 25 новых рабочих мест. На работу приняты 12 воспитателей, 6 младших воспитателей, 3 сторожа, 2 повара, старший воспитатель и дворник.