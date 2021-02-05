Ночью Кузбасс вздрогнул от землетрясения. Фото: АСФ ЕГС РАН

Ночью 5 февраля Кузбасс вздрогнул от очередного землетрясения. Оно произошло в ночь на пятницу 5 февраля.

Специалисты Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала зафиксировали в Кузбассе очередное землетрясение. Оно произошло ночью в 00.42 по местному времени. Согласно данным сейсмостанций, эпицентр находился недалеко от Прокопьевска в координатах: 54.08 широты и 86.94 долготы. Магнитуда подземных толчков составила 2,1, об их интенсивности в эпицентре данных нет.

Судя по оперативной сводке, возмущение земной коры в этот раз имело естественное происхождение и не связано с карьерными взрывами.

Отметим, что землетрясения для Кузбасса практически стали частью повседневной жизни. Они носят как природный, так и техногенный характер. Большая часть подземных толчков проходит незаметно для жителей области.

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