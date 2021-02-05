Мэр Новокузнецка сообщил о повторном отключении холодной воды. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о повторном отключении в городе холодной воды. Это связано с проведением аварийных работ.

По сообщению главы, сейчас новокузнецкий «Водоканал» выполняет мероприятия по замене аварийного участка водопровода, обеспечивающего водой Новобайдаевский микрорайон. В частности, демонтируется старая, которая путем перетаскивания впоследствии будет заменена на новую. Это позволит обеспечить качественное и бесперебойное снабжение жителей района холодной водой и в будущем исключит возникновение чрезвычайных ситуаций.

К вечеру 4 февраля работы были закончены и сети начали заполнять водой. Однако мероприятия в ближайшие дни продолжатся

«Напомню, что второй, завершающий этап по врезке вновь проложенного участка водопровода, взамен выведенного из работы, намечен на 12 февраля, - написал Сергей Кузнецов в своем Instagram. - В этот день подача воды будет прекращена на меньший срок».

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