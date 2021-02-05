Мэр Кемерова рассказал о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19. Фото: ilyaseredyuk / Instagram

Мэр Кемерова рассказал подписчикам в Instagram о своем самочувствии после прививки от COVID-19. Мэр чувствует себя хорошо и готовится ко второй инъекции.

Илья Середюк опубликовал в своем Instаgram пост, в котором рассказал об ощущениях после вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Мэр написал его по просьбе своих подписчиков. Как оказалось, глава города привился первым компонентом вакцины три недели назад. Он поделился, что никаких побочных эффектов от инъекции не почувствовал.

Мэр Кемерова рассказал о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19. Фото: ilyaseredyuk / Instagram

«Никаких отклонений я не почувствовал. Не было повышения температуры, озноба, недомогания. Стучу по дереву, все в порядке!» - написал мэр.

Середюк добавил, что ходил сдавать кровь на антитела. Согласно результатам теста, его организм уже их вырабатывает, и, по словам врачей, их количество со временем увеличится. Сейчас главе города предстоит вторая инъекция.

По словам мэра, вскоре в кемеровские больницы поступит очередная партия вакцины.