Мэр Прокопьевска прокомментировал ситуацию с долгами дорожникам по зарплате

Мэр Прокопьевска рассказал о долгах дорожникам по зарплате. ФОТО: инстаграм Андрея Мамаева

Андрей Мамаев, мэр города Прокопьевска, прокомментировал видео, которое появилось в социальных сетях. На его кадрах сотрудники предприятия «Дорожный комплекс» рассказывают о задержках по зарплате.

- В данный момент ООО «Дорожный комплекс» не работает, списочная численность сотрудников составляет три человека. Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составляет 89 человек, - рассказал Андрей Мамаев.

Глава города подчеркнул, что за четыре месяца предприятие задолжало 2,182 миллиона рублей. При этом город полностью и своевременно рассчитывался за выполненные работы с предприятием и на данный момент не имеет долгов перед ним. Для того чтобы ситуация разрешилась как можно скорее, еженедельно проводятся встречи с директором «Дорожного комплекса». Кроме того, администрация города встречалась с работниками предприятия.

- Перед руководителем предприятия поставлена задача в феврале погасить долги по заработной плате за два месяца. Для этих целей необходимо изыскать возможные источники финансирования, провести инвентаризацию имеющегося у предприятия оборудования и материалов с последующей их реализацией, - добавил Андрей Мамаев. - Вопрос о погашении задолженности перед бывшими сотрудниками ООО «Дорожный комплекс» держу на личном контроле.

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