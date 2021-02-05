В Кузбассе пострадали три человека при столкновении легковушки и автобуса. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Ночью 5 февраля на кузбасской трассе произошло ДТП. В результате столкновения легковушки и автобуса пострадали три человека.

Сегодня в 3.45 на трассе Белово - Коновалово - Прокопьевск случилось ДТП. Как сообщает областная Госавтоинспекция, инцидент произошел в результате нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda 6 нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и совершил столкновение с автобусом MAN, двигавшимся во встречном направлении», - говорится в сообщении.

Водитель и двое пассажиров легковушки получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Во время столкновения в автобусе находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал.

Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что водитель «Мазды» имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина в настоящий момент отказывается. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

За 2020 год в Кузбассе по схожим обстоятельствам произошло 547 ДТП. Для 71 человека оно закончилось летальным исходом, 718 человек получили различные травмы.