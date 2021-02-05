Еще 96 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 5 февраля Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки в Кузбассе вновь изменилось число заболевших коронавирусом. Так, на утро 5 февраля диагноз подтвердился еще у 96 человек.

По данным оперштаба, медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 96 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели уже 29 932 жителя Кузбасса.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: еще 158 пациентов, у которых ранее подтвердился ковид, получили отрицательные результаты анализов. В общей сложности 28 187 кузбассовцев успешно прошли курс лечения.

Изменилась и печальная статистика. Еще три человека с подтвержденным коронавирусом умерли.

- У женщины 1949 года развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Осинниках. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Юрге. У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщает оперштаб.

В общей сложности с начала пандемии умерли 532 пациента.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1213 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2554 человека.

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