Деньги на ремонт квартиры кемеровчане предпочитают копить или брать в долг у родственников

Во время пандемии коронавируса и удаленной работы качество жилья стало особенно важным. И россияне занялись ремонтом. Дочерняя компания Сбера «Сбербанк страхование» выяснила, что ремонт в своей квартире в 2020 году сделала каждая четырнадцатая семья кемеровчан.

Большинство - 84,4 процента - обновляли старые квартиры. Ещё 7,8 процента респондентов занялись покупкой обоев, плитки и паркета в связи с покупкой новой квартиры. 3,5 процента опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

-Исследование показало, что более половины респондентов – 51 процент - копят деньги на ремонт квартиры, а 13 процентов берут на эти цели кредит или занимают у родственников и знакомых, - комментирует Управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский, - Чтобы деньги и усилия не пропали зря, например из-за устроенного соседями потопа, квартиру лучше застраховать. Тогда при возникновении проблем полис покроет урон, нанесённый не только самому жилью, но и интерьеру, мебели, бытовой технике. В 2020 году «Сбербанк страхование» урегулировала 10,7 тысячи страховых случаев по программам «Защита дома +» и страхования ипотеки — это на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Общий объём выплат в 2020 году составил около 1 миллиарда рублей (плюс 30 процентов к прошлому году).

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