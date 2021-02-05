Три женщины с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 5 февраля оперативный штаб Кузбасса сообщил о трех новых случаях смерти среди пациентов с коронавирусом.

- У женщины 1949 года развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Осинниках. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Юрге. У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - такие данные приводит оперативный штаб региона.

Всего же с начала пандемии на территории Кузбасса умерли 532 человека с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 96 пациентов. С начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 29 932 человек. При этом выздоровели еще 158 пациентов. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 28 187 кузбассовцам.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1213 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2554 человека.

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