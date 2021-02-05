В каких городах выявили новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки еще у 96 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Как оказалось, больше всего новых заболевших - вновь в Новокузнецке.

По данным оперативного штаба, в Новокузнецке диагноз подтвердился у 25 горожан. На утро 5 февраля общее число заболевших здесь составляет 6356 человек.

В Кемерове коронавирусом заболели 23 горожанина. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 5790 человек.

В остальных городах и территориях число новых заболевших меньше 10. Так, в Мысках - девять новых пациентов с коронавирусом, в Анжеро-Судженске - шесть, в Междуреченске и Таштагольском МР - по пять. В Осинниках - четыре, в Калтане - три. По два человека заболели коронавирусом в Прокопьевске, Юрге, Мариинском МР, а также Топкинском и Тяжинском муниципальных округах. По одному новому заболевшему - в Березовском, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Гурьевском и Ижморском муниципальных округах, а также Тисульском муниципальном районе.

Напомним, за сутки в регионе заболели коронавирусом 96 человек, общее число с начала пандемии - 29 932 человека. Из больниц выписано 158 человек, с начала пандемии - 28 187. На три человека выросло число умерших пациентов с коронавирусом. С начала пандемии - 532.