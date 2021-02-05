В Кузбассе мужчина заплатил из-за своей ревности 118 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе судебные приставы взыскали с мужчины 118 тысяч рублей. Ранее мужчина покалечил знакомого своей супруги из-за ревности.

В Кемеровской области судебные приставы взыскали с местного жителя компенсацию морального вреда. Ранее мужчина приревновал свою жену к ее знакомому и сильно того покалечил - пострадавший получил несколько ударов тупым предметом в область правой и левой кистей рук, а также коленного сустава. Он стал нетрудоспособным и обратился в суд.

Нападавшего признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Его обязали выплатить пострадавшему 118 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и назначили наказание в виде двухлетнего условного срока.

Как сообщает Управление ФССП России по Кемеровской области, приставы взыскали с кузбассовца требуемые средства.

«Моральный вред, причиненный преступлением, а также исполнительский сбор были взысканы в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - говорится в сообщении.