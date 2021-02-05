Предприниматель из Кузбасса из-за калош оказался в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе суд назначил предпринимателю выплатить штраф за торговлю немаркированными резиновыми галошами. Согласно новым правилам, вся продаваемая обувь подлежит обязательной маркировке.

Мариинский городской суд Кемеровской области признал местного предпринимателя виновным в нарушении одной из статей Кодекса об административных правонарушениях. Он торговал в своем магазине резиновыми галошами без маркировки. Нарушение выявил территориальный отдел Роспотребнадзора. Как поясняется в сообщении Мариинского суда, с 1 июля 2020 года продажа обуви без специальной маркировки Data Matrix запрещена.

Суд постановил конфисковать у предпринимателя 39 пар галош на сумму 9,25 тысячи рублей. Ему также назначен штраф пять тысяч рублей.

- Мариинский суд признал предпринимателя виновным в совершении правонарушения, подвергнув наказанию в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Одновременно с этим в качестве дополнительного вида наказания постановлено конфисковать предметы административного правонарушения: 39 пар галош, общая стоимость которых на момент подготовки к реализации составляла 9,25 тысячи рублей, - сообщает Алексей Бушуев, официальный представитель Мариинского городского суда..