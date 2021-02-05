Россельхозбанк спрогнозировал ближайшее будущее направлений животноводства

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка подвели итоги развития животноводства в 2020 году, составили рейтинг роста его подотраслей и рассказали, что ждать от них в будущем. В ближайшей перспективе производители будут все больше ориентироваться на реализацию экспортного потенциала, выстраивание деятельности по модели вертикально интегрированных холдингов, а заметным фактором повышения ёмкости рынка станет заполнение нишевых направлений.

В 2020 году главным драйвером роста потребления продукции животноводства стало свиноводство, где производство увеличилось на 8,9 процента и составило порядка 5,5 миллиона тонн в живом весе. Подотрасль находится в процессе перехода из стадии роста в стадию зрелости: динамика роста производства в последующие годы будет замедляться.

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