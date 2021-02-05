Собственник аэропорта в Новокузнецке ищет инвестора для строительства терминала. ФОТО: Инстаграм Андрея Панова

В 2022 году в Новокузнецке может появиться новый аэровокзал. Сейчас идет поиск инвестора для строительства.

Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов во время рабочего дня в Новокузнецке побывал в аэропорту Спиченково. После того как он лично увидел ситуацию в аэровокзале, Андрей Панов заявил, что аэропорт не справляется с нагрузкой. Здесь необходимо не только расширять парковку, но и строить новое здание аэровокзала.

- Вопрос этот поднимался еще два года назад. К 300-летию Кузбасса собственник аэровокзала обещал сделать подарок жителям и гостям региона - построить новый современный терминал, но слово не сдержал, - отметил Андрей Панов. - Причин тому называлось несколько, в том числе пандемия, но факт остается фактом. Сейчас, по словам собственника, идет поиск инвесторов, чтобы в 2022 году в Спиченково появился аэровокзал.

Замгубернатора перечислил то, что осложняет жизнь пассажиров. Так, на всех четырех стойках регистрации большие очереди, причем среди прибывших немало туристов, прилетевших в Шерегеш. Огромные очереди и на выдаче багажа. Пассажирам приходится ждать не менее получаса, чтобы получить свои сумки и чемоданы. Возле багажной ленты - путаница и толкотня, так как нет информации, какому рейсу выдают багаж. Андрей Панов остался недоволен визитом в аэропорт имени Волынова, который нуждается в серьезных переменах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Терминал международных линий хотят построить в аэропорту Кузбасса

В новокузнецком аэропорту имени Бориса Волынова хотят построить новый терминал международных линий, а также внутренний терминал и новую взлетно-посадочную полосу. Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на слова Виктора Белозерова, гендиректора ООО «Аэрокузбасс» - компании, эксплуатирующей новокузнецкую воздушную гавань. (подробности)

В аэропорту Кемерова прокомментировали информацию о возобновлении международных рейсов

В кемеровском аэропорту рассказали о возобновлении международных рейсов. Соответствующий пост появился в Instagram. (подробности)