Россельхозбанк предложил доставку фермерской продукции с маркетплейса Свое Род-ное через логистические сервисы Яндекс Go

Россельхозбанк предложил продавцам торговой площадки Свое Родное доставлять товары своим клиентам через логистическую платформу “Доставка Яндекс Go”. Услуга доступна в 500 городах для фермеров-участников платформы Свое Родное, подключивших опцию курьерской доставки. Новый функционал торговой площадки позволит предпринимателям расширить географию продаж и масштабировать бизнес.

«Мы создаем один из крупнейших в России специализированных маркетплейсов, где представлена качественная фермерская продукция со всех регионов России. Сотрудничество с “Доставкой Яндекс Go” позволит присоединившимся к торговой площадке фермерам значительно увеличить число клиентов и расширить географию заказов», - заявила руководитель Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

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