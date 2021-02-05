Оторвало кузов: появилось видео с последствиями ДТП на кузбасской трассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

На кузбасской трассе произошло ДТП, при котором у грузового автомобиля оторвало кузов. Кроме «железа» пострадали и люди.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пятом километре автодороги Промышленная - Ваганово около 15.10. В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля KIA Sportage выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался грузовой автомобиль «ГАЗель». Машины столкнулись, и легковушку отбросило на дорожное ограждение.

- В результате ДТП травмирован водитель автомобиля «Киа», женщина 36 лет. По характеру травм ей назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.