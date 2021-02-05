Стало известно, чем дышали кузбассовцы в январе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кемеровский гидрометцентр опубликовал данные о загрязнении воздуха за январь. Больше всего вредных веществ зарегистрировали в Кемерове.

Кемеровский гидрометцентр опубликовал свежие данные о состоянии воздуха в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Так, в Кемерове, в Кировском районе, зарегистрировано загрязнение пылью, ее содержание в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию в 2,3 раза. В Центральном и Рудничном районах города метеорологи обнаружили оксид углерода, его концентрация составила 1,2 ПДК. В Ленинском районе в январе жители подышали диоксидом азота, его содержание в атмосфере составило 1,1 ПДК. Также в Центральном районе специалисты зарегистрировали повышенное содержание аммиака - 1,3 ПДК.

В Новокузнецке в прошлом месяце картина была следующей - загрязнение фторидом водорода отмечалось во всех районах, кроме Куйбышевского и Орджоникидзевского, максимальная его концентрация держалась на отметке 2,4 ПДК. Кроме того, специалисты отметили превышение концентрации оксида углерода в 1,3 раза в Центральном и Орджоникидзевском районах.

В Прокопьевске жители Центрального района вдыхали в январе пыль и оксид углерода. Их содержание превышало предельно допустимую концентрацию в 1,1 раза.