В Кузбассе электрик взял на себя вину за тяжелые травмы сотрудника. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России

В Кузбассе электромеханик предстанет перед судом. Из-за его невнимательности один из рабочих получил ожоги 48 процентов тела и черепно-мозговую травму.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о завершении расследования в отношении электромеханика, который руководил работами на станции Итат в Тяжинском районе. В октябре 2020 года бригада электромонтеров производила там ремонт контактной сети и воздушных линий железной дороги. В ходе работ по вине электромеханика один из рабочих серьезно пострадал.

«При производстве ремонта руководитель работ, перепутав опоры линии электропередачи, дал указание электромонтеру подняться на опору, которая находилась под напряжением, вместо обесточенной опоры, на которой должны были производиться работы. В процессе работы электромонтер приблизился к контактной сети», - говорится в сообщении ведомства.

Рабочий получил серьезные увечья – ожог 48 процентов тела и черепно-мозговую травму.

Электромеханика обвинили в нарушении требований охраны труда, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено, все материалы передали мировому судье Тяжинского района на рассмотрение.