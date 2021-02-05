Синоптики сообщили о резком похолодании в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

На первые выходные февраля в Кузбасс придет тепло. По данным синоптиков, воздух прогреется до +9 градусов, однако потом резко похолодает.

О повышении температуры до +4 градусов в субботу и до +9 градусов в воскресенье, 7 февраля, сообщает кемеровский гидрометцентр. Однако долго тепло не продержится. По данным Гисметео, в первые два дня следующей недели дневная температура воздуха будет держаться в пределах -1…+2 градуса. Однако уже к вечеру 9 февраля начнет холодать. Ночная температура воздуха достигнет -14…-16 градусов, а в среду, 10 февраля, ожидается -12…-14 градусов.

Такая температура продержится до конц. Но уже в ночь на воскресенье столбики термометров по все области опустятся до -27…-31 градуса.

Отметим также, что в течение всей недели в Кузбассе будет идти снег, мокрый снег и даже дождь. Учитывая то, что по ночам температура воздуха будет отрицательной автомобилистам и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах.

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