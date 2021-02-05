В выходные из-за снегоходов в Кемерове будет запрещена парковка на одной из улиц

В выходные в Кемерове из-за снегоходов будет запрещена парковка на одной из улиц Фото: Администрация города Кемерово

В эти выходные на участке улицы Ноябрьской будет временно ограничена стоянка автомобилей. Ограничения будут действовать с 5 по 7 февраля.

Мэрия Кемерова сообщила об ограничении стоянки автомобилей. Участок улицы Ноябрьской от строения 70/4 до строения 70/1 в обе стороны будет недоступен для парковки. Ограничения начнут действовать уже сегодня с 20.00.

Согласно информации с сайта городской администрации, ограничение связано с проведением соревнований в честь трехсотлетия Кузбасса.

«Ограничение связано с проведением чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу, чемпионата России по сноубайк-кроссу, Кубка и первенства Кузбасса по мотокроссу, посвященных 300-летию образования Кузбасса», - говорится в сообщении.

Снова парковаться на Ноябрьской автомобилистам позволят только 7 февраля, с 18.00.