Смертельный травматизм вырос на шахтах Кузбасса. ФОТО: инстаграм Андрея Панова

Во время рабочего совещания, посвященного промбезопасности в угольной промышленности Кузбасса, которое прошло 5 февраля, Ростехнадзор озвучил данные по травматизму и смертельному травматизму на шахтах Кузбасса. этими данными на своей странице в инстаграме поделился замгубернатора Андрей Панов.

- По данным Ростехнадзора в 2020 году в угольных предприятиях Кузбасса было травмировано 106 человек, из них 11 погибли, - приводит цифры Андрей Панов. - По сравнению с прошлым годом общий травматизм снижен на семь случаев, смертельный увеличен на два.

При этом одной из причин роста смертельного травматизма в надзорном ведомстве называют сокращение количества проверок на угольных предприятиях. А это в свою очередь, вызвано пандемией. По результатам же тех проверок, которые были проведены в прошлом году, эксплуатация опасных производственных объектов была приостановлена 412 раз. Для сравнения – в 2019 году таких случаев было 521. Кроме того, Сибирское Управление Ростехнадзора выписало 6 562 административных штрафов, а в шести случаях должностные лица были дисквалифицированы.

-Представители угольных предприятий, допустивших случаи смертельного травматизма и аварий в течение прошлого года, отчитались о дополнительных мерах, принятых для повышения уровня промышленной безопасности, отметил Андрей Панов.