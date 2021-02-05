Два школьника пропали в кузбасском городе Фото: Кирилл ЧАЩИН

Вечером 4 февраля в Таштаголе пропали два мальчика. Как стало известно позже, они ушли куда-то с территории школы-интерната.

Около восьми часов вчера педагоги школы-интерната № 3 забили тревогу: пропали два 10-летних мальчика. Об исчезновении детей педагоги тут же сообщили в полицию, и стражи порядка – совместно с волонтерами – приступили к поискам школьников. Поиски шли всю ночь, и лишь утром детей удалось найти – они были в Шерегеше.

- Предположительно дети заигрались, вышли за территорию, а потом решили навестить родственников в Шерегеше. Они сели на автобус, добрались до дома родственников, но тех не оказалось дома, - рассказали подробности в пресс-службе администрации Таштагольского района. – Дети переночевали в доме, а утром их нашли сотрудники полиции.

Сейчас с мальчиками все в порядке, они находтся в школе-интернате.