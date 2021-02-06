Кузбассовцев предупредили о резких перепадах температуры, мокром снеге и метелях Фото: Алексей ФОКИН

На выходных в Кузбассе будет не по-зимнему тепло: до +9 градусов. При этом высокие температуры будут сопровождаться метелями, ветром и мокрым снегом.

Внезапное тепло пришло в Кузбасс. Синоптики обещают после холодной ночи, когда столбики термометров опускались до -19 градусов, тепло. Так, на территории региона воздух прогреется до -2…-7 градусов, а местами и до -4. Вероятность осадков невелика, лишь по северу возможен небольшой снег.

Ночь на воскресенье будет теплой: -3…-8 градусов, и лишь местами до -13. Днем же столбики термометров преодолеют нулевую отметку и местами достигнут отметку в +9 градусов. Юго-восточный ветер постепенно будет усиливаться, а его порывы могут достигать 18 метров в секунду. И если днем вероятность осадков невелика, то ночью пройдет снег, мокрый снег, местами – метели.

Ночь на понедельник, 8 февраля, будет теплее предыдущей на пару градусов. Днем максимальная температура по югу составит +3 градуса, в среднем же по Кузбассу ожидается от 0 до -5 градусов. Ожидается снег, мокрый снег, гололедные явления.

Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Во время снегопадов лучше воздержаться от дальних междугородных поездок. Автомобилистам следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.