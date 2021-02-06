Сроки сдачи здания новой больницы в Междуреченске вновь сдвинулись. ФОТО: страница Владимира Чернова в соцсетях

Глава города Междуреченск побывал на строительной площадке нового больничного комплекса. Владимир Чернов назвал сроки окончания, когда больница, наконец, распахнет свои двери.

- Был на стройке. Сейчас там работают 80 человек. Сибирская зима с холодами и снегопадами, конечно, сильно усложнила их работу. Ребятам непросто. Но идут по графику с небольшим отставанием, которое уже начали сокращать, - отметил Владимир Чернов.

Больничный комплекс начали строить в Междуреченске еще в 2013 году и планировали сдать в эксплуатацию в 2014-ом. Однако финансирование было прекращено, а стройка заморожена. Позже, в 2018 году, Сергей Цивилев после встречи с президентом России сообщил о возобновлении строительства. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2021 году, однако теперь сроки снова переносятся.

- Планируем полностью сдать объект в эксплуатацию осенью 2022-го года. В этом году завершаем строительство здания, затем начинаем внутреннюю отделку и параллельно закупаем оборудование. Нужно еще благоустраивать территорию вокруг, делать удобные заезды. Делаем так, чтобы пациентам было удобно проходить лечение, - прокомментировал Владимир Чернов.

Глава города поблагодарил всех специалистов, которые сегодня трудятся на строительстве больницы за то, что они выполняют свою работу при любой погоде.

- Когда мы обсуждаем с экспертами, какой будет новая междуреченская больница, я уверенно отвечаю – современной и комфортной, - добавил мэр.

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