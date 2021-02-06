99 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 6 февраля в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Одновременно с этим изменилось и число выздоровевших и умерших.

По данным оперштаба, на утро 6 февраля тесты на ковид оказались положительными еще у 99 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе заболел уже 30 031 житель Кузбасса.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: еще 171 пациент, у которых ранее подтвердился ковид, получили отрицательные результаты анализов. В общей сложности 28 358 кузбассовцев успешно прошли курс лечения.

Изменилась и печальная статистика. Еще два человека с подтвержденным коронавирусом умерли.

- У мужчины 1985 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Междуреченске. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Осинниках, - сообщает оперштаб.

В общей сложности с начала пандемии умерли 534 пациента.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1545 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3308 человек.

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