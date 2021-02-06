В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще 99 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе. При этом почти треть из них являются жителями одного из городов.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в Новокузнецке – 27 человек. В Кемерове их чуть меньше – 15 человек.

По 9 новых случаев заболевания выявлено в Междуреченске и Мысках. В Анжеро-Судженске – семь, в Осинниках – шесть, в Калтане – пять, в Ленинске-Кузнецком, Мариинском МР, Новокузнецком МР, Промышленновском МО – по три новых заболевших. В Киселевске, Прокопьевске, Кемеровском МО, Юргинском МО – по два заболевших, а в Белове – один.

Напомним, общее число заболевших с начала пандемии достигло 30 031 человека. Выздоровевших – 28 358, из них 171 – за минувшие сутки. также выросла печальная статистика. За сутки скончались еще два кузбассовца с коронавируом. Общее число с начала пандемии составило 534 человека.

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В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом