Здание заброшенного торгового центра выставили на продажу в Кемерове. ФОТО: avito.ru

Огромное здание, которое возводилось как торговый центр, выставили на продажу в Кемерове. Находится оно в Ленинском районе и стоит, согласно данным сайта объявлений, 400 миллионов рублей.

Каждый желающий может стать владельцем трехэтажного здания торгового центра «Гранд-Сити», расположенного на улице Тухачевского, 56. Такое сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений. Стоимость здания – 400 миллионов рублей. За эти деньги предлагается сам ТЦ общей площадью около 37,6 тысячи квадратных метров. Его арендопригодная площадь составляет 27,9 тысячи квадраным метров. Кроме того, в стоимость входит земельный участок 30,8 тысячи квадратных метров. Наземная парковка рассчитана на 640 мест.

Объект в настоящий момент законсервирован, однако разрешение на ввод в эксплуатацию от 18.12.2008 года имеется.

«Проведение ремонтных работ: требуется проведение текущих ремонтно-восстановительных работ, работ по благоустройству прилегающей территории. Объект отделан снаружи, внутри отделан частично», - также говорится в сообщении о продаже. Кроме того, имеются системы кондиционированная, пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и оповещения, видеонаблюдения. Установлены пять лифтов и 10 эскалаторов.