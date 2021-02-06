Из-за сработавшей пожарной сигнализации в Юрге эвакуировали 400 школьников. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области

После того, как в гимназии города Юрга сработала пожарная сигнализация, около 400 школьников успели эвакуироваться. Однако несколько человек остались в здании.

Очаг возгорания в актовом зале на втором этаже здания гимназии обнаружил охранник. Огонь быстро распространялся по мебели и двигался в сторону коридора и других помещений. Тут же сработала системе оповещения и началась эвакуация. В то время, когда педагоги выводили школьников на улицу, к гимназии уже неслись пожарные расчеты. Около 400 школьников успели выйти из здания, а вот трое гимназистов оказались заблокированными в учебных классах. Пожарные установили автомобиль на пожарный гидрант, автолестницу - на защиту кровли здания, протянули рукавные линии. В это же время звенья газодымозащитной службы отправились в здание гимназии для поисков и спасения пострадавших, а также ликвидации возгорания. Они успели вовремя: гимназисты не успели надышаться дымом.

Несколько пожарных расчетов в течение нескольких минут прибыли к зданию гимназии. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области

К счастью, все происходившее было учением, поэтому никто не пострадал, да и само здание школы не пришлось тушить по-настоящему.

- Настоящий пожар в школе - происшествие чрезвычайное. И в условиях реальной ЧС времени на раздумье, как правило, не остается: нужны грамотные решения, четкие, хорошо отработанные действия, – считает Валерий Поляков, заместитель начальника юргинского пожарно-спасательного отряда – Подобные учения позволяют совершенствовать и поддерживать на высоком уровне боевую готовность пожарно-спасательных частей.