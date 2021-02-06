Сколько кузбассовцев болеет острыми респираторными заболеваниями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Управлении Роспотребнадзора Кузбасса рассказали о ситуации с острыми респираторными заболеваниями в регионе. А также о том, превышен ли эпидемический порог.

По данным ведомства, за последнюю неделю января в Кузбассе зарегистрировали 14,8 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций.

«В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе исследован клинический материал от 29 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 13 случаях. Заболевания обусловлены негриппозными вирусами», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отметим также, что на настоящий момент заболеваемость ОРВИ среди жителей Кузбасса всех возрастных групп ниже эпидемического порога на 6,6 процента.