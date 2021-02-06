Южный ветер, снег, +7: какой будет погода в Кузбассе 7 февраля Фото: Иван ВИСЛОВ

В воскресенье, 7 февраля, в Кузбассе будет по-весеннему тепло: воздух прогреется до +7 градусов. При этом день будет облачным и даже снежным.

Синоптики рассказали о погоде в первое воскресенье февраля. В ночь с субботы на воскресенье ожидается от -3 до -8 градусов, местами по востоку региона – до 15 градусов мороза, также возможен небольшой снег. В Кемерове ожидается -4…-6 градусов, переменная облачность.

Днем в воскресенье воздух прогреется до -3…+2 градусов, а по югу региона – до +7 в Кемерове же ожидается около 0 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а при порывах – до 18 метров в секунду. Днем по всей территории области пройдет небольшой снег и мокрый снег.

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