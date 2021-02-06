В Новокузнецке на дорогу сошла лавина. ФОТО: МБУ «Защита населения и территории» города Новокузнецка

После обильных снегопадов и потепления в Новокузнецке над дорогой, что у горы Соколиной, возникла угроза схода снега.

Гора Соколиная в Куйбышевском районе известна тем, что на одной из ее участков время от времени сходит снег – прямо на дорогу. Сейчас, после обильных снегопадов, такая угроза стала актуальной как никогда. И, чтобы избежать беды, за дело взялись спасатели.

- Оценив вероятность подобного развития событий после внимательного ознакомления с создавшейся обстановкой, руководители МБУ «Защита населения и территории» города Новокузнецка приняли решение приступить к принудительному спуску снега, - сообщает пресс-служба МБУ.

Спасателям пришлось спускать снег принудительно. ФОТО: МБУ «Защита населения и территории» города Новокузнецка

Спасатели, используя альпинистское снаряжение и шанцевый инструмент, вручную спустили снег. Спровоцированная их действиями лавина сошла безопасно и не причинила никакого вреда. Однако специалисты отмечают, что есть в Новокузнецке вновь пройдут снегопады, то спуск снега придется повторить.

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