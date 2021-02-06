Неблагодарная новокузнечанка арендовала дом и обнесла его Фото: Екатерина РОМАНОВА

Новокузнечанка сдала в аренду свой дом, а потом лишилась своего имущества.

Одна из жительниц Новокузнецка собралась уезжать в другой регион. А перед этим он решила сдать свой дом в аренду. Женщина разместила объявление на одном из популярных сайтов. А вскоре нашлась и квартиросъемщицу. Женщины вели переписку в интернете, обсуждая все детали. Когда же пришло время вносить очередной платеж, арендатор заявила, что у нее нет денег и покинула жилище. При этом она забрала с собой тренажер для людей с ограниченными возможностями.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая 27-летняя новокузнечанка. Похищенный тренажер она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области.

В отношении похитительницы тренажера возбуждено уголовное дело о краже. Теперь она может лишиться свободы на срок до пяти лет. Тренажер пока не найден.