Набережная с пляжем площадью 58 000 квадратных метра появится в Кемерове Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Публичные слушанья, на которых обсуждали изменение границ в районе Притомского проспекта прошли в Кемерове. согласно постановлению, которое было подписано после заседания, в Кемерове появится новая набережная, пляж и автомобильная дорога с бульваром.

В постановлении ««Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Мичурина — проспекта Советский — проспекта Притомский — проспекта Ленинградский — берега реки Томь», которое подписал Илья Середюк, говорится о том, что для обустройства набережной, пляжа и бульвара отводится 57 716 квадратных метра на территории севернее домов №6 и №10 на Притомском проспекте.

На новой набережной будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, установлено современное освещение, различные скульптурные композиции, торговые объекты. Длина набережной, согласно проекту, составит 200 метров. И сама набережная, и двухполосная дорога протяженностью 500 метров, и пешеходный бульвар расположатся напротив волейбольного комплекса «Кузбасс Арена».