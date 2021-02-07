Ночью Кузбасс снова тряхануло. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН

В ночь на воскресенье, 7 февраля, в Кузбассе случилось землетрясение. Его эпицентр находился неподалеку от Большой Талды.

Согласно данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, минувшей ночью Кузбасс вновь трясло. Землетрясение произошло неподалеку от Большой Талды в Прокопьевском районе в 02.09, в месте, которое соответствует координатам 54.22 широты и 87.04 долготы.

Согласно данных сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 2,4, а вот данных об их интенсивности нет. При этом причинами землетрясения специалисты ФИЦ Единая геофизическая служба РАН Алтае Саянского филиала называют естественные, природные явления, не связанные с проведением каких бы то ни было работ.

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