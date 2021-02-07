89 кузбассовцев впервые за четыре месяца получили зарплату. ФОТО: инстаграм Андрея Мамаева

Глава города Прокопьевск сообщил о ситуации с компанией «Дорожный комплекс», накопившей долги перед работниками.

- Сегодня все 89 человек, чьи трудовые права были нарушены, получили зарплату в полном объеме. Общая сумма выплаченных средств составила 2,183 миллиона рублей, - отметил Андре Мамаев.

Напомним, руководство компании «Дорожный комплекс» в течение четырех месяцев не выплачивала заработную плату своим работникам. Для того, чтобы разрешить ситуацию, в администрации города проводились штабы и беседы с руководством «Дорожного комплекса». Директора обязали выплатить задолженности в кратчайшие сроки. При этом изыскивались различные варианты, где найти источники финансирования, среди которых была реализация имеющегося у предприятия оборудования и материалов.

На утро 7 февраля стало известно о том, что вся задолженность погашена.

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