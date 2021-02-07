17-летний подросток без вести пропал в Кузбассе. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе без вести пропал 17-летний подросток. Об этом сообщили волонтеры.

Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили на своей странице в социальных сетях ориентировку на без вести пропавшего подростка. Согласно оперативнйо сводке в четверг, 4 февраля, пропал Дмитрий Поляков 2003 года рождения – житель села Поломошное Яшкинского района. Он ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные замшевые кроссовки и черную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.

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