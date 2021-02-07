11 человек погибли на угольных предприятиях Кузбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На угольных предприятиях Кузбасса погибло 11 человек. Власти озвучили статистику летальных исходов, а также травматизма за 2020 год.

В регионе совместно со специалистами Ростехнадзора прошло совещание по вопросам промышленной безопасности и обеспечении мер по охране труда. В ходе мероприятия эксперты озвучили данные за 2020 год по происшествиям на предприятиях угольной отрасли. Так, всего было травмировано 106 человек, из них 11 скончались. При этом по сравнению с 2019 годом общий травматизм снижен на семь случаев, зато смертельный увеличен на два.

«Одной из причин роста смертельного травматизма в надзорном ведомстве считают сокращение количества проверок угольных компаний, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, - отметил заместитель губернатора Андрей Панов. - В результате проверок в 2020 году эксплуатация опасных производственных объектов была приостановлена 412 раз, в 2019 году 521. Сибирским Управлением Ростехнадзора было выписано 6 562 административных штрафов (в 2019 году - 7 226). В шести случаях дисквалификацированы должностные лица».

Руководителям некоторых компаний было указано на плохую работу службы контроля промбезопасности, а также низкий уровень знаний технической документации у работников ИТР. Предприятия, где были зафиксированы летальные случаи, отчитались о дополнительных мерах по повышению промышленной безопасности.