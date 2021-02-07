535 человек скончались от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе с начала пандемии от коронавируса скончалось уже 535 человек. Один пациент умер за прошедшие сутки.

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусной инфекцией на утро 7 февраля. Из нее стали известны подробности о скончавшемся пациенте.

-У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили в штабе.

Также за сутки заболело еще 97 человек, общее число за все время достигло 30128. Выздоровело 188 пациентов, а всего с марта прошлого года – 28546 человек.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1047 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2632 человека.

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