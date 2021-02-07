Еще у 97 кузбассовцев з сутки подтвердился коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за сутки еще у 97 человек подтвердился коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Специалисты опубликовали сводку по эпидемической ситуации в регионе на утро 7 февраля. Согласно официальным данным, за все время в Кузбассе заболело уже 30128 человек. Выздоровело 28546 человек, в том числе, 188 – за прошедшие сутки.

Продолжает, хоть и медленными темпами, расти статистика летальных исходов. На утро скончался еще один пациент с ранее диагностированным коронавирусом.

-У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили в штабе.

Таким образом, в настоящее время медицинскую помощь получают 1047 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2632 человека.

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