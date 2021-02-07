Оперштаб Кузбасса назвал территории с новым заболевшими коронавирусом и умершими Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом за сутки, а также умершими.

-Новокузнецк – 27, Мыски и Кемерово – по девять, Междуреченск и Промышленновский муниципальный округ – по восемь, Анжеро-Судженск – шесть, Осинники – пять, Таштагольский район и Тяжинский муниципальный округ – по четыре, Калтан – три, Прокопьевск, Топкинский и Яшкинский муниципальные округа – по два, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Беловский и Мариинский районы, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский и Крапивинский муниципальные округа – по одному, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, за все время пандемии в Кузбассе заболело 30128 человек. Выздоровело 28546 пациентов, в том числе, 188 – за прошедшие сутки. Скончалось 535 человек, за сутки – один.

Медицинскую помощь получают 1047 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2632 человека.