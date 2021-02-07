Трех человек спасли пожарные из горящего дома в Кузбассе. Фото: МЧС Кузбасса

В Кузбассе пожарные спасли из горящего дома трех человек. Для этого им пришлось использовать специальную лестницу.

В Ленинске Кузнецком 6 февраля на улице Спасстанция произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. О произошедшем спасателям сообщили сами жильцы. На место сразу же выехало несколько пожарных расчетов, которые по прибытию увидели сильное задымление в подъезде жилого здания. Еще до приезда спасателей двое человек смогли эвакуироваться самостоятельно, а вот остальным потребовалась помощь.

-Специалисты в составе звена газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке, в результате которой по лестничным маршам со второго этажа спасены и выведены на свежий воздух три человека, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Вместе со спасением людей пожарными принимались меры по тушению возгорания. Как выяснилось в комнате одной из квартир обгорела меьель, общая площадь пожара составила три квадратных метра.

-По предварительным данным, причина возгорания связана с неосторожностью при курении, - отметили в ведомстве.